Uma mulher, de 62 anos, morreu e o marido, de 64, ficou gravemente ferido depois de terem sido atropeladas por um veiculo ligeiro na zona do Alto Veríssimo, em Peniche.O alerta foi dado pelas 20h50, na Estrada Nacional 247, perto do cruzamento que vai para a aldeia da Bufarda. No local compareceram 8 veículos com 18 operacionais dos bombeiros, GNR, INEM.