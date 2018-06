Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autocarro incendeia-se em Guimarães

Origens do incêndio ainda não foram apuradas.

15:31

Um autocarro incendiou-se esta segunda-feira à tarde na circular urbana junto à saída para São Torcato, em Guimarães.







Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, as chamas já foram extintas e não provocaram feridos.



No local estiveram sete elementos da corporação apoiados por duas viaturas.



O alerta foi dado às 14h23.



As origens do incêndio ainda não foram apuradas.