Bebé morre afogado no início das férias

O casal tinha acabado de chegar ao parque de campismo Vasco da Gama, no Pinhal Novo. Dirigiram-se com o bebé à receção, mas quando ainda estavam a fazer o check-in deu-se a tragédia. O menino, de dois anos, começou a andar enquanto os pais estavam distraídos. Quando deram pela falta do filho correram à procura e encontraram-no na piscina.O bebé foi retirado da água e assistido pelos bombeiros e pelo INEM, que fizeram manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local e o corpo removido para a morgue. Os pais, residentes na zona, ficaram em choque e receberam apoio psicológico.A piscina – a pouca distância da receção – está vedada por uma rede e estava fechada ao público. Não havia ninguém no local e por isso não está claro de que forma o menino conseguiu aceder ao espaço. O caso está a ser tratado como um acidente, mas foi comunicado à Polícia Judiciária.O CM tentou obter esclarecimentos junto dos responsáveis do parque de campismo, mas não obteve resposta.Na sexta feira, mas numa piscina privada na Póvoa de Varzim, uma menina de 20 meses escapou à vigilância da avó e foi encontrada inanimada na água. Mariana não resistiu.