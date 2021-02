Uma bomba de combustível da Cepsa foi assaltada e vandalizada na madrugada desta quarta-feira em Vilar do Pinheiro, em Vila do Conde.Os assaltantes acabaram por destruir a montra das bombas uma vez que colocaram um cabo nas grades das portas e puxaram esse mesmo cabo com o auxílio de um carro.Pelo que oapurou, os assaltantes levaram tabaco do estabelecimento e colocaram-se em fuga.A s autoridades estão no local para efetuar as diligências.