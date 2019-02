Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros resgatam idoso do rio Tejo

Alerta foi dado pelas 11h30 da manhã desta quarta-feira.

Por S.G.C. | 08:43

Um idoso com cerca de 75 anos teve de ser resgatado do rio Tejo na zona das Docas de Santo Amaro, em Alcântara, Lisboa, esta quarta-feira de manhã, depois de ter caído à água.



O alerta foi dado pelas 11h30 da manhã de ontem.



Rapidamente, elementos da Polícia Marítima e bombeiros do Regimento de Sapadores de Lisboa acorreram ao local e retiraram a vítima, já inanimada, da água.



O homem foi transportado para uma ambulância do INEM, onde foi alvo de manobras de socorro e depois transportado para o hospital.