Bombeiros tentam resgatar dois familiares afogados no Rio Tâmega em Celorico de Basto

Equipas de mergulho e resgate do distrito de Braga foram chamadas durante a tarde deste sábado para realizar buscas por dois homens afogados, de 16 e 40 anos, no rio Tâmega, em Celorico de Basto.Ao que oapurou, as vítimas são familiares.Para o local estão também a ser destacados psicólogos para acompanhar os familiares das vítimas que se encontram no local.Segundo o Comandante dos Bombeiros Voluntários Celoricenses, Fernando Gomes, o local onde estão as duas vítimas mortais já está identificado, mas os mergulhadores ainda não conseguiram chegar ao local. Ao, refere que os corpos estão presos numa rocha.