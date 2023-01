Cada vez menos jovens com interesse na tropa em Portugal

O número de jovens que se diz interessado em ingressar nas Forças Armadas continua a descer. De acordo com inquéritos do Dia da Defesa Nacional 2022, apenas 36,5% dos participantes manifestaram interesse no voluntariado e contrato, contra 40% do ano de 2021 - o número de interessados cai desde 2018 (45,8%).Segundo o relatório esta sexta-feira divulgado pelo Ministério da Defesa, apenas 27,4% dos participantes universitários manifestaram interesse. E, do universo total de 135 273 potenciais recrutas que responderam ao inquérito, apenas 9810 (7,2%) têm "interesse no ingresso nos próximos 12 meses" - embora 84,6% tenha opinião positiva ou muito positiva das Forças Armadas e um nível de confiança apenas ultrapassado pelos bombeiros.O inquérito revela que os jovens têm como prioridades na procura de emprego o ordenado (87,9%), o equilíbrio vida-trabalho (87,2%) e a segurança (87,1%).