Capotamento de carro provoca outro despiste e faz quatro feridos na A3

Quatro feridos é o resultado de um capotamento e de um despiste na A3, na Cruz, em Famalicão, no sentido Norte/Sul, ao quilómetro 27. O alerta foi dado às 15h53.



Um carro capotou e, na sequência desse acidente, uma outra viatura que seguia no mesmo sentido, acabou por se despistar.



Três dos feridos seguiam na viatura que capotou, o outro no carro que acabou por se despistar.



Todos apresentavam ferimentos ligeiros. Só dois é que foram transportados para o Hospital de Famalicão.



No local, estiveram os Bombeiros Famalicenses com 11 operacionais e três viaturas. A autoestrada esteve condicionada ao trânsito.