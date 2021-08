Foi encontrado um carro submerso no rio Douro, junto a Ribeira do Abade, em Gondomar, esta quarta-feira, apurou oO alerta foi dado às 11h04 e no local estiveram mergulhadores, os Bombeiros de Valbom, a Polícia Marítima e a PSP.Ao que oconseguiu apurar, as autoridades investigam a possibilidade de se tratar de um veículo que foi roubado e posteriormente lançado à água.A polícia está a investigar e tenta chegar, através da matrícula, ao proprietário da viatura.