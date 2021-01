Foram suspensas as buscas por um suposto motociclista no rio Caima, na barragem Eng. Duarte Pacheco, em Roge, Vale de Cambra, após a GNR ter encontrado o veículo submerso, sem matrícula e com as chaves na ignição, assim como um capacete a boiar.Durante a madrugada desta quarta-feira as autoridades, segundo apurou o CM, concluíram que a mota havia sido roubada no dia 30 de dezembro.Assim, as buscas que seriam retomadas esta quarta-feira, já não ocorreram.