Casal tira fotografia a cão e acaba agredido na rua em Paredes de Coura

Um casal foi agredido no meio da rua por dois homens, ao final da tarde desta quarta-feira, em Paredes de Coura. O motivo da rixa foi uma fotografia tirada pela mulher ao cão dos agressores.O casal com 44 e 55 anos passeava na rua por volta das 19h45 quando se cruzaram com dois homens a passear um cão. Ao que oconseguiu apurar a mulher decidiu tirar uma fotografia ao animal, o que desagradou os donos. Esta atitude originou uma discussão entre os dois grupos que culminou na agressão dos dois homens ao marido da mulher. Os agressores abandonaram o local.Os bombeiros de Paredes de Coura foram chamados ao local para assitir a vítima esmurrada na cara que acabou por ser levada para o Hospital de Braga por precaução.A GNR esteve no local para tomar conta das diligências. Um dos agressores já foi identificado.