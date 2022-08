Um casal, de 38 e 19 anos, que estava a discutir na via pública, foi detido, na Rua Capitães de Abril, em Loures, segunda-feira.Quando a PSP os abordou, o homem fez várias ameaças dizendo que assim que fosse libertado iria incendiar a casa com a companheira lá dentro.No momento em que estava a ser algemado, a companheira tentou atingi-lo com um vaso.