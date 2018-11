Casal furta cão e agride três PSP ao ser desmascarado

Suspeitos assumiram-se como donos do American Pitbull Terrier e atacaram agentes que o queriam reaver.

Por João Tavares | 01:30

O cão de raça American Pitbull Terrier desapareceu há cinco meses na zona da Amadora. A dona de 21 anos procurou-o sem sucesso até esta sexta-feira. Teve a indicação de que o canídeo estava na posse de um casal e alertou a PSP. Os três agentes que se deslocaram à residência visada acabaram por ser atacados pelos proprietários, sofrendo ferimentos ligeiros. O homem e a mulher, de 63 e 60 anos, acabaram detidos. O cão foi devolvido à legítima proprietária.

Quando os suspeitos foram confrontados com o furto do animal, justificaram-se dizendo que o cão era deles. Contudo, posteriormente o chip instalado no Pitbull Terrier veio a revelar que constavam os dados pessoais da queixosa. Inconformado, o casal partiu para a agressão, isto já depois de terem injuriado os três agentes da PSP.

Foi pelas 21h00 que a jovem dona do cão se dirigiu a uma esquadra, dizendo saber quem tinha o cão desaparecido desde maio passado. Os agentes, na companhia da vítima, foram até à casa, na rua das Escolas, e abordaram os suspeitos. Estes negaram qualquer furto e adotaram uma postura mais agressiva quando lhes foi pedida a identificação. Começaram os insultos e as agressões. A mulher tentou mesmo arremessar um escadote na direção dos polícias. Os agentes acabaram por sofrer pequenas lesões, já que o casal também decidiu resistir à detenção. Foram levados depois para a esquadra. Já os polícias foram assistidos no hospital Amadora-Sintra, tendo já recebido alta.n