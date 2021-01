Casal preso a furtar catalisador em Oeiras por PSP de folga

Um agente da PSP de folga prendeu em flagrante um casal, ele de 21 anos, e ela de 37, a furtar um catalisador de uma viatura estacionada.As detenções ocorreram na terça-feira, numa rua de Oeiras. O polícia à civil, à saída de casa, ouviu o barulho de uma rebarbadora junto a uma viatura. Ao aproximar-se, reparou no homem deitado por baixo do carro e a mulher a auxiliar com a lanterna de um telemóvel.Confrontado com a situação, o casal admitiu a prática do crime. Disseram querer retirar o catalisador, para depois o vender. Foram ambos presos e notificados para ir a tribunal.