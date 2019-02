Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centro de meios aéreos em antiga suinicultura de Monchique

Novo heliporto e estruturas de apoio vão ser construídas na encosta sul da Picota.

Por José Carlos Eusébio | 08:49

Uma antiga suinicultura, localizada na encosta sul da Picota, vai ser transformada no novo centro de meios aéreos de Monchique.



A obra custa cerca de 1,4 milhões de euros e é suportada a 75% por fundos comunitários, através do programa transfronteiriço Interreg - que vai comparticipar três outras intervenções para reforço das estruturas da Proteção Civil no Algarve.



"O projeto já está feito e estamos apenas à espera que seja assinado o protocolo para lançar o concurso", afirma ao CM Rui André, presidente da autarquia, adiantando que, desta forma, será "retirado o heliporto do centro da vila" - será aí criado um centro rodoviário.



O centro de meios aéreos e Proteção Civil vai ocupar o espaço de uma antiga suinicultura, que foi adquirida pela autarquia. Além do novo heliporto, serão criadas estruturas para acolher a equipa que opera com o meio aéreo e os militares do GIPS da GNR.



O espaço deverá ainda vir a dispor de um centro de formação da Escola Nacional de Bombeiros.



Este é um dos quatro projetos financiados pelo Interreg no Algarve, representando, no total, um investimento superior a 5 milhões de euros, apurou o CM junto de Jorge Botelho, presidente da Amal e da Câmara de Tavira.



Neste concelho, será construído um quartel de apoio no centro de meios aéreos de Cachopo , permitindo albergar mais de uma dezena de operacionais.



Os outros dois projetos com comparticipação comunitária dizem respeito a obras de melhoria da Base de Helicópteros em Serviço Permanente de Loulé e à criação de um espaço de formação da Proteção Civil em Castro Marim.