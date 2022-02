A corveta ‘João Roby’, da Marinha Portuguesa, colidiu no passado dia 1 de fevereiro contra o cais da Base Naval de Lisboa, causando danos na proa do navio de 85 metros e que completa em março 47 anos ao serviço da Armada. O incidente está a ser investigado. "Ainda se encontra a decorrer o inquérito, não existindo quaisquer indícios de dolo ou negligência até ao momento", refere ao CM fonte oficial do Estado-Maior da Armada.