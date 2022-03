Cinco feridos num despiste de ambulância em Vila Pouca de Aguiar

Cinco feridos é o resultado de um despiste de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Cerva, na A7, no sentido Vila Pouca de Aguiar-Guimarães, ao início da tarde de hoje, no km 95 da autoestrada 7.





Segundo Carlos Pinto, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Cerva, "o alerta para o despiste foi dado perto do meio dia e do infeliz acidente lamentamos os cinco feridos ligeiros, quatro doentes e um bombeiro que foram transportados ao hospital de Vila Real mas já tiveram alta".





Para o responsável "foi um grande susto".





A GNR investiga as causas do despiste mas as condições climáticas adversas, como vento e chuva, podem ter originado o acidente.