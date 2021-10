Clientes de restaurante travam assaltantes armados em Peniche

Os clientes de um restaurante em Ferrel, no concelho de Peniche, travaram dois assaltantes esta quinta-feira à noite.A dupla, uma rapariga de 18 anos e outro jovem de 20, entrou armada no local e a rapariga chegou mesmo a disparar para o ar, de forma a intimidar clientes e funcionários para poderem roubar o dinheiro.A GNR esteve no local mas o caso foi entregue à Polícia Judiciária. As autoridades suspeitam que a dupla tenha protagonizado outro assalto, que ocorreu num supermercado das Caldas da Rainha, três horas antes.