Condutor apanhado a 214 km/h e a realizar manobras perigosas no IC1 em Grândola

A GNR apanhou num condutor, de 34 anos, que circulava a 214 quilómetros/hora e realizava manobras perigosas no passado dia 18 de fevereiro no IC1, no concelho de Grândola.

Segundo um comunicado das autoridades, a GNR interceptaram um homem a circular naquela via pública, colocando em perigo outros veículos que por ali passavam.

"Para além de circular em excesso de velocidade, tendo sido detetado a uma velocidade de 214 km/h num troço em que o limite de velocidade são 90 km/h, praticou diversas manobras perigosas, fazendo ultrapassagens em curvas sem visibilidade e a transpor a linha contínua repetidamente", pode ainda ler-se no comunicado.

O condutor foi intercetado. Foram elaborados dois autos de contraordenações muito graves.