Conduz 15 anos com carta falsa e é detido ao tentar legalizar-se

Helder Neves disse que começou a usar a carta falsa para poder ter emprego em Inglaterra.

Por S.A.V. | 09:36

Um português de 36 anos, emigrante no Lincolnshire, Inglaterra, conduziu durante 15 anos, naquele país, com uma carta portuguesa falsa.



Só foi apanhado agora e condenado a 4 meses de cadeia, porque tentou legalizar a situação e trocar a carta falsa por uma habilitação do Reino Unido.



Nesses 15 anos, Helder Neves foi fiscalizado três vezes pela polícia e numa delas até foi detido por condução com álcool.



Mas nunca as autoridades notaram a falsidade do documento.



Disse que começou a usar a carta falsa para poder ter emprego.