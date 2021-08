Convulsões denunciam traficante de droga em Oeiras

Um homem de 33 anos que foi encontrado a sofrer convulsões junto a uma praia de Oeiras acabou detido por tráfico de droga. Os bombeiros foram alertados, mas o homem recusou-se a receber assistência pelo que a PSP foi chamada para dar apoio.





Quando os agentes chegaram, o homem tentou entrar no carro em que estava e esconder algo debaixo do banco. Tratava-se de uma caixa com 341 doses de cocaína. Ao lado estava uma nota enrolada ainda com resíduos de droga e equipamento para detetar localizadores GPS e bloquear sinais de telemóvel ou rádio. Foi detido e já está em preventiva.