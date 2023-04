Corpo encontrado no mar em Peniche após descoberta de lancha com droga pertencia a pescador de 61 anos

O corpo do homem encontrado no mar, em Peniche, a 2 de abril – no dia seguinte ao aparecimento de uma lancha com cocaína numa praia do mesmo concelho -, já foi identificado e pertence a um pescador desportivo de 61 anos que era residente em Torres Vedras.



Segundo apurou o CM, a PJ de Leiria ainda aguarda o relatório da autópsia, mas tudo apontará para uma casualidade entre as duas ocorrências. Ou seja, ao contrário do que chegou a ser assumido por algumas fontes, o corpo não estará relacionado com a lancha.

Até porque, explicou ao CM um amigo da vítima – que foi a enterrar este sábado em Leiria, de onde era natural -, ele foi visto a pescar, no Baleal, no dia seguinte à lancha com a cocaína ter sido encontrada. O corpo foi recolhido cerca de uma hora depois desse último avistamento. Os amigos pescadores desportivos acreditam que o homem possa ter sido arrastado pelo mar quando fazia o engodo, ou derrubado das rochas por uma onda.

O homem era viúvo e não tinha filhos, mas familiares estranharam a ausência e, mais tarde, encontraram o carro no Baleal e as canas e restante equipamento na rocha onde foi visto a pescar pela última vez. O facto de usar calças de mergulho foi um dos indícios que fez supor tratar-se de um tripulante da lancha.