Corta pulseira eletrónica para assaltar residências na Feira

Estava em prisão domiciliária por vários furtos e, no início da semana, decidiu cortar a pulseira eletrónica para continuar a atividade criminosa.O homem, de 28 anos, assaltou duas residências, em Paços de Brandão, Santa Maria da Feira, e num dos casos ainda ameaçou moradores com uma faca. Foi detido pela GNR, na terça-feira. Indiciado por furto qualificado, introdução em local vedado e ameaça com arma branca, foi levado a tribunal e ficou em prisão preventiva.Quando os militares receberam a denúncia de que estava a ocorrer um furto numa habitação daquela freguesia de Santa Maria da Feira, deslocaram-se de imediato para o local. Conseguiram intercetar o suspeito nas imediações da casa. O indivíduo, que não tem profissão conhecida, já levava consigo alguns bens furtados. O material foi apreendido e recuperado.Depois da realização de várias diligências, os militares do Destacamento Territorial de Santa Maria da Feira apuraram que o homem era já suspeito de mais dois furtos em residências, sendo que estava a cumprir uma pena de prisão domiciliária. Tinha retirado a pulseira eletrónica para voltar a assaltar.Quando foi apanhado pelos militares da GNR, o suspeito tinha uma faca, um x-ato, duas bobines de cabo elétrico em cobre, várias peças de roupa e diversas ferramentas que seriam utilizadas para a prática de ilícitos. Os bens foram apreendidos.O suspeito estava a cumprir pena de prisão domiciliária, com vigilância por pulseira eletrónica, por vários crimes contra o património, incluindo diversos furtos. Perante o perigo de continuação da atividade criminosa, ficará, desta vez, na cadeia.