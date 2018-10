Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criação de mil empregos em Penafiel ajuda a fixar população

Entre os investidores estão três firmas ‘novas’ no concelho.

Por Ana Isabel Fonseca | 11:12

Nos próximos dois anos, o concelho de Penafiel irá receber oito novos investimentos empresariais, avaliados num total de 15 milhões de euros e que vão permitir criar um total de mil empregos. As empresas são das várias áreas: produtos hospitalares, têxtil e confeções, ar condicionados e ainda marroquinaria.



"Este é, sem dúvida, um momento especial para o concelho. A população de Penafiel é jovem e qualificada e aqui há um fator de competitividade", explicou Antonino Sousa, presidente da Câmara de Penafiel, que, no sábado, assinou os contratos de investimento com as empresas.



Para a autarquia, estes novos negócios são considerados essenciais, uma vez que irão permitir "fixar a população no concelho" e também potenciar "o tecido empresarial". A câmara irá assegurar benefícios no que respeita a diferentes taxas e impostos aos investidores, além de outros apoios ao nível de infraestruturas, intermediação na aquisição de terrenos e celeridade processual.



Dos oito investimentos anunciados, três dizem respeito a novas empresas que pretendem instalar-se em vários pontos do concelho, como é o caso da zona industrial de Recezinhos. Os restantes contratos foram celebrados com firmas que já se encontram sediadas em Penafiel, mas que vão ampliar as suas instalações ou criar novas unidades, necessitando, consequentemente, de mais trabalhadores.



O maior investimento individual será de seis milhões de euros e irá ser feito por uma empresa ligada à marroquinaria. Só esta unidade fabril irá permitir a criação de 300 postos de trabalho no concelho.