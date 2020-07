Criança ferida com gravidade num despiste em Felgueiras

Uma criança de 10 anos ficou ferida com gravidade num despiste, este domingo à tarde, na Estrada Nacional 15, em Vila Cova da Lixa, concelho de Felgueiras. No carro seguiam também os pais da criança, que sofreram apenas ferimentos ligeiros.O acidente aconteceu quando a viatura se despistou e embateu de forma violenta contra o muro de uma casa. A criança sofreu um traumatismo crânio encefálico e foi transportada em estado considerado grave para o Hospital de São João, no Porto. Já os pais foram assistidos no local e transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Lixa, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Amarante e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de São João. A estrada esteve parcialmente cortada enquanto as equipas prestavam socorro às vítimas. A GNR tomou conta da ocorrência.