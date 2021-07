Da Operação Lex ao Saco Azul: Os casos de justiça que marcam o percurso de Luís Filipe Vieira

de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento. Mas Vieira é já um velho conhecido dos tribunais e continua a ser arguido em duas outras operações:Luís Filipe Vieira esteve ainda ligado ao processo do Banco Português de Negócios (BPN) e viu arquivados os crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.O líder dos encarnados é um dos 17 arguidos no caso conhecido como Operação Lex, que investiga prática de crimes de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, abuso de poder, usurpação de funções, falsificação de documento, fraude fiscal, branqueamento e recebimento indevido de vantagem.Tanto o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, como a SAD dos encarnados foram constituídas arguidas pelo MP na Operação Saco Azul, que investiga o crime de fraude fiscal.Estão em causa duas sociedades da área de informática que, a coberto de uma alegada prestação de consultoria ao Benfica, realizaram várias transferências bancárias para uma conta titulada por uma outra sociedade. O montante ultrapassa 1,8 milhões de euros, dinheiro esse que foi levantado em numerário, de forma mais ou menos regular e durante pelo menos um ano. Foi essa rota do dinheiro vivo que levou a Judiciária aos encarnados.Este processo, que nasceu em 2017 a partir de uma denúncia anónima, já tinha levado em 2018 à realização de buscas no Estádio da Luz. Foram depois feitas perícias financeiras na Polícia Judiciária e só agora a investigação foi dada como terminada.Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, foi esta quarta-feira detido num inquérito-crime por suspeitas da prática de vários crimes em negócios ligados ao futebol de valor superior a 100 milhões de euros.O presidente das águias e os restantes três arguidos são suspeitos da prática de crimes como abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento. Os crimes terão sido praticados em negócios efetuados a partir de 2014.