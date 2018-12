Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Derrocada leva passeio e destrói uma garagem em Abrantes

Estado da barreira coloca em perigo quem por ali passa e impede usufruto da propriedade.

Por João Nuno Pepino | 11:12

A derrocada do passeio na Rua São João Batista de Judá, em Abrantes, ocorreu há mais de quatro anos, a 13 de novembro de 2014. As terras, o entulho e o muro destruíram uma antiga garagem de Jorge Grácio, um munícipe que ainda está à espera de resolver o problema com a Câmara Municipal de Abrantes.



Mais de quatro anos depois tudo continua por resolver e o perigo a aumentar a cada dia que passa. "Em quatro anos, só fui contactado uma vez, e por engano, porque me chamaram para uma vistoria enquanto herdeiro do imóvel ao lado, que nem sequer é meu", afirmou esta quarta-feira o lesado ao CM.



No final de novembro, Jorge Grácio foi à reunião pública da autarquia expor o problema, mas a presidente e os vereadores "desvalorizaram a questão, e até chegaram a dizer que não tinham conhecimento da situação".



Enquanto não for construído um muro em betão de suporte e o passeio não for arranjado, Jorge Grácio não pode usufruir da sua propriedade, para a qual até tem um projeto de construção de uma moradia de três andares, devidamente aprovado pela autarquia.



"E tenho pago todos os anos o IMI do terreno", garante o lesado.



Jorge Grácio conta ainda que, meses antes do deslizamento, alertou a junta de freguesia para o perigo do abatimento da barreira, mas ninguém lhe deu ouvidos.



Esta quinta-feira, explica que nem sequer quer ser ressarcido pelos danos, pretende apenas que os poderes públicos assumam as suas responsabilidades para avançar com o projeto de construção.



Questionada pelo Correio da Manhã, a autarquia esclareceu que na próxima reunião de câmara, a realizar no dia 11, será presente ao Executivo um ponto de situação sobre a questão.