Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deslizamento em arriba põe em risco casas de segunda habitação em Alcobaça

Autarca diz que a situação estava "sinalizada há cerca de quatro anos".

Por Lusa | 23:22

O deslizamento de terras numa arriba em S. Martinho do Porto, Alcobaça, está a abrir fendas na estrada de acesso ao Facho e a colocar em risco duas casas de segunda habitação, divulgou esta quinta-feira a Junta de Freguesia.



O deslizamento de terras "abriu fendas numa faixa de cerca de 60 metros da estrada do Facho e a situação é cada vez mais preocupantes porque a zona continua a abater", disse à agência Lusa Joaquim Clérigo, presidente da Junta de Freguesia de S. Martinho do Porto.



Segundo o autarca, a situação estava "sinalizada há cerca de quatro anos" e a estrada de acesso ao Facho "estava interdita à passagem de carros e peões, com exceção dos moradores".



A derrocada de parte da arriba, "na noite de segunda para terça-feira, fez com que se abrissem fendas quer na estrada quer no pátio de uma casa", pelo que o autarca teme que essa residência "possa ruir, deixando a outra atrás também em risco".



As duas casas são "de segunda habitação, uma de um casal de belgas e outra de uma família que vive em Lisboa", mas, teme o presidente, "se estas resvalarem há um grande risco de ser afetada uma urbanização próxima, onde há casas habitadas".



A sinalização de perigo foi nos dois últimos dias intensificada pela Capitania do Porto da Nazaré e a área foi inspecionada por técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente - APA, disse Joaquim Clérigo.



"Não foi avançada nenhuma solução, até porque não será fácil intervir numa arriba que se suspeita que tenha algumas partes ocas no seu interior, sendo de difícil sustentação", afirmou.



A Lusa tentou, sem sucesso, obter mais esclarecimentos junto da APA.