Detetada legionella na Escola de Pias em Serpa

A bactéria foi descoberta durante as análises regulares à qualidade da água, realizadas pela própria escola.

Por António Lúcio | 20:49

No balneário do pavilhão desportivo da Escola Básica Integrada de Pias, concelho de Serpa, foi detetada a presença de legionella.

A bactéria foi descoberta durante as análises regulares à qualidade da água, realizadas pela própria escola.

O balneário foi encerrado na segunda-feira, dia 19 de novembro.

Os pais e encarregados de educação dos alunos estão revoltados e criticam a direção da escola porque só foram informados da situação passados quatro dias.

"Só na quinta-feira, à noite, é que o meu filho veio com um papelinho a dizer que havia reunião na sexta-feira sobre a situação", revelou ao CM a mãe de um aluno.

A Delegada de Saúde de Serpa em articulação com a escola, reuniram com os pais das crianças para elucidar do sucedido e explicar as medidas a adotar.

Apesar das tentativas, não foi possível um esclarecimento da diretora da escola porque se encontrava "em reunião", informou um funcionário do estabelecimento de ensino.

Segundo os pais dos alunos, não existe uma previsão para a reabertura dos balneários.

Ao que o CM apurou, junto dos serviços de saúde, não há registo de crianças infetados pela bactéria.