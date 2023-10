Detido agressor que regou homem com gasolina e ateou fogo em Mirandela

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o homem de 49 anos que tentar matar outro, de 67, regando-o com gasolina e ateando-lhe fogo , em Mirandela.O incidente aconteceu este domingo, por volta das 10h30 quando, segundo comunicado da PJ, o suspeito "despejou uma garrafa de combustível sobre o corpo da vítima e ateou-lhe o fogo, provocando-lhe graves ferimentos". Na mesma nota é ainda referido que a tentativa de homicídio terá acontecido por motivações relacionadas com o tráfico de droga.O homem já tinha antecedentes criminais por tráfico de droga. Vai ser presente a interrogatório judicial para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação.