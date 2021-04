Detido após fuga à GNR e PSP por não pagar combustível em posto de Coimbra

Um homem de 39 anos, com antecedentes por furto e roubo, foi esta quarta-feira detido na Adémia, em Coimbra, após ter sido perseguido pela GNR e PSP por 30 quilómetros, depois de ter fugido, sem pagar o abastecimento, numa estação de serviço, na Mealhada, junto ao IC2.





O dono das bombas foi atrás do suspeito e ligou o à GNR, que colocou três patrulhas no seu encalce, no IC2. Em Coimbra, entrou na cidade para inverter a marcha e causou um acidente, com danos, na Casa do Sal. Mas continuou em fuga. A PSP mobilizou três patrulhas e o fugitivo acabaria por ser intercetado no IC2, na Adémia.