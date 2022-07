A GNR deteve no sábado um homem de 22 anos por tráfico de estupefacientes e apreendeu ainda oito botijas de óxido nitroso, no Carvoeiro.Da fiscalização do veículo do indivíduo resultou a apreensão de oito botijas de óxido nitroso, 15 doses de haxixe, 220 euros em numerário, um telemóvel e um saco de balões.O detido foi constituído arguido e o caso foi remetido para o Tribunal Judicial de Portimão.