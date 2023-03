Detido homem que ameaçava pessoas com arma de fogo na via pública

A GNR deteve esta quinta-feira um homem, de 60 anos, que estava a ameaçar outros cidadãos com uma arma de fogo, numa rua de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o suspeito foi detido por posse de arma proibida, na freguesia de Arrifana.

"Após uma denúncia por ruído de vizinhança, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, tendo-se deparado com o homem na via pública a ameaçar outros cidadãos com recurso a uma arma de fogo", refere a mesma nota.

No decurso das diligências policiais, os militares procederam à detenção do suspeito, tendo sido possível apreender uma réplica de arma de fogo e uma navalha.

Ainda segundo a Guarda, o detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro.