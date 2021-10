Detido por tentativa de homicídio homem que disparou contra família sueca com sete filhos menores em Moura

A Polícia Judiciária deteve um homem de 53 anos por tentativa de homicídio qualificado a uma família sueca com sete filhos menores em Moura, no Alentejo no passado dia 8 de outubro.



O homem perseguiu a caravana desta família e atingiu com disparos de arma de fogo o veículo onde seguiam também os menores com idades compreendidas entre os 11 anos e os 3 meses de idade.

A agressão terá sido determinada "por ódio racial", refere a PJ em comunicado reforçando que o suspeito se esforçou por "ocultar das autoridades objetos e veículos utilizados na execução do ilícito".



Em resultado de uma investigação, a Polícia identificou e deteve o homem de 53 anos. Ao suspeito, após ter sido presente a interrogatório Judicial, foram-lhe aplicadas "medidas de coação não detentivas".