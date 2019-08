Detidos cinco suspeitos de tráfico de droga em Amarante e Felgueiras

A GNR deteve em flagrante delito cinco homens nos concelhos de Amarante e Felgueiras, distrito do Porto, suspeitos de tráfico de droga em zonas escolares, anunciou esta segunda-feira a autoridade policial.Os homens, com idades entre os 16 e os 25 anos, foram detidos nas proximidades de escolas de Amarante e da Lixa (concelho de Felgueiras) e da Casa da Juventude, em Amarante.Um dos detidos apresenta antecedentes criminais por furto, ofensas à integridade física e condução ilegal.Na operação policial foram realizadas duas buscas domiciliárias e uma num veículo.Os militares apreenderam 3.400 doses de liamba, 2,5 doses de cocaína, uma balança, uma catana, uma faca de cozinha com resíduos, quatro telemóveis, um veículo e 270 euros em dinheiro.Os cinco suspeitos vão ser presentes em tribunal, na terça-feira, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.