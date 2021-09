Assaltantes em Castelo de Paiva detidos pela PJ

Dois assaltantes foram detidos na terça-feira, em Castelo de Paiva e Vila Nova de Famalicão, pela Polícia Judiciária.

Os indivíduos, de 35 e 38 anos, estão indicados pelos crimes de roubo, com recurso a arma de fogo, e furto em residência. Os assaltos ocorreram em Castelo de Paiva: o primeiro na via pública, ameaçado a vítima com uma pistola; o segundo numa residência, onde abasteceram uma viatura e fugiram.

Os dois criminosos, já com várias referências criminais por crimes contra o património e tráfico de estupefacientes, vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas.