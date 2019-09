Discussão por criança acaba em agressões na Amadora

Uma discussão por causa da alegada abordagem a uma menina de nove anos por parte de um vizinho de 65, numa rua da Reboleira, Amadora, culminou segunda-feira ao final da tarde em agressões entre este e o pai da criança, de 45 anos.Embora o homem não tenha qualquer ficha na polícia, os pais acreditaram que tentou aliciar a menor. Após o pedido de explicações do pai, as agressões envolveram ainda familiares de ambos os lados e uma comerciante.O pai da criança sofreu dois golpes, que a família diz serem de faca, no braço e pescoço e foi levado ao hospital.A PSP não encontrou qualquer arma.