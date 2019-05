Disputa por quarto leva a fogo em Faro

Costumava dormir na casa devoluta, e a disputa por um dos quartos com outro residente levou um homem a atear fogo a toda a habitação, em Faro.O incêndio urbano ocorreu numa casa ocupada por indigentes na rua Reitor Teixeira Guedes, em frente ao Tribunal de Faro, no centro da cidade, na noite de 6 de maio. O incendiário foi agora detido pelos investigadores da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.Segundo oconseguiu apurar, o suspeito tem 37 anos e é de nacionalidade moldava. Osabe que o suspeito está em situação irregular em Portugal e já tinha sido notificado para abandonar o País.O homem indigente chegou a dormir na habitação e, segundo revelou a PJ, na origem do fogo posto estará "uma altercação com um dos moradores pela disputa do mesmo quarto".De acordo com a PJ, "só a pronta intervenção dos bombeiros impediu que as chamas se propagassem para as habitações contíguas, pondo, contudo, em perigo os bens patrimoniais e a vida dos outros residentes".O detido não tem qualquer atividade profissional e tem antecedentes policiais pelo crime de ofensas à integridade física.