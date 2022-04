Dois feridos em agressões antes de jogo em Gondomar

Duas pessoas ficaram feridas e foram transportadas ao hospital de Santo António, no Porto, na sequência de agressões que ocorreram antes do jogo entre o S. Pedro da Cova e o Gens, na tarde deste domingo, em Gondomar. Os desacatos ocorreram no estádio do S. Pedro da Cova.

As agressões começaram quando a equipa do Gens estava a sair do autocarro em direção ao balneário. Os desacatos envolveram os membros da direção dos dois clubes, da divisão de elite. Os dois clubes têm vindo a trocar acusações ao longo dos últimos tempos.

Os dois feridos serão dois elementos da direção do Gens.

As vítimas foram levadas ao hospital pelos bombeiros de São Pedro da Cova, que acorreram ao local com duas ambulâncias e quatro operacionais. A GNR esteve no local.