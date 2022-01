Dois homens detidos por roubos com armas em Santarém

Dois homens, ambos de 34 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária por vários crimes de roubo com uso de arma de fogo e arma branca, em Santarém.Os crimes ocorreram numa residência, numa bomba de combustíveis e num estabelecimento comercial, em novembro e dezembro do ano passado, informa a PJ em comunicado.Um dos homens tinha sido detido já em novembro pelo crime de roubo, mas cinco dias depois da detenção assaltou um posto de abastecimento de combustíveis, com recurso a uma arma branca. Passados 15 dias voltou a cometer um assalto, com uma arma branca, desta vez num estabelecimento comercial de Santarém.O segundo detido é acusado de cometer juntamente com o outro homem um primeiro crime de roubo, com uso de uma arma de fogo, numa residência em Santarém.Os suspeitos, de nacionalidade estrangeira, foram na passada terça-feira presentes a interrogatório, tendo ficado sujeitos a prisão preventiva e apresentações periódicas.