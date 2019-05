Dois homens detidos por suspeitas de assalto às piscinas municipais de Fiães

A GNR deteve dois homens de 21 e 22 anos suspeitos de terem assaltado na última noite as piscinas municipais de Fiães, em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, informou aquela força de segurança.Em comunicado, a GNR esclarece que os suspeitos entraram nas piscinas, através do "estroncamento" da fechadura da porta exterior, tendo procedido ao arrombamento de duas máquinas de 'vending' (uma de café e outra de géneros alimentícios) furtando os géneros alimentícios e os moedeiros."Os militares apreenderam na posse dos suspeitos cerca de 114 euros em moedas e as ferramentas utilizadas na prática do furto nomeadamente um alicate e duas chaves de fenda", refere a mesma nota.No seguimento das detenções, foi ainda efetuada uma busca domiciliária que resultou na apreensão de 16 doses de haxixe e uma arma branca.Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência, sendo os factos reportados ao Tribunal Judicial de Santa Maria Da Feira.