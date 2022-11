Dois homens, de 37 e de 57 anos, sofreram ferimentos ligeiros depois de serem esfaqueados no café Melinda, na Rua Teófilo Braga, este sábado, ao final da tarde, no Montijo.As circunstâncias em que ocorreu o incidente ainda são pouco claras e estão a ser investigadas pela PSP. As vítimas eram clientes do café e foram transportadas para o Hospital do Barreiro.As operações de socorro envolveram mais de uma dezena de operacionais.