Dois irmãos, de 42 e 29 anos, foram detidos pela PJ dos Açores por violação e coação sexual de três menores, suas familiares. Os primeiros abusos ocorreram há dez anos - essa vítima já é adulta. Os mais recentes tiveram lugar no último ano - esta menina ainda é menor e foi ela a denunciar o caso à família.





De acordo com fonte policial, quando os crimes tiveram início as meninas - da família, mas sem relação fraternal entre si - tinham 10 (uma) e 15 anos (duas). Neste momento, duas delas já são maiores de idade e a menor recebe apoio psicológico. O irmão mais velho cometeu crimes de violação e coação sexual contra as três vítimas, e o mais novo apenas contra a mais nova. Os homens, de classe média e bem inseridos profissional e socialmente, sem antecedentes, ficaram proibidos de se aproximarem ou contactarem as vítimas e obrigados a entregarem o passaporte.