Dois jovens detidos por roubo violento em Lisboa

Dois jovens, de 16 e 19 anos, foram detidos na madrugada desta terça-fera, em flagrante delito, por suspeitas da prática do crime de roubo em Lisboa.



A PSP estava a patrulhar as artérias do Bairro Alto quando recebeu a informação de que havia ocorrido um roubo violento de dois telemóveis a dois cidadãos por parte de sete indivíduos.





As autoridades explicam, através de comunicado, que de acordo com as características dos suspeitos, conseguiram intercetar dois deles.Foi apreendido um telemóvel, que foi entregue ao proprietário, e uma balaclava.Uma das vítimas precisou de tratamento hospitalar.Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação. As autoridades estão a tentar localizar os restantes suspeitos.