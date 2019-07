Dois passageiros com documentos falsos detidos pelo SEF no controlo de fronteira

O SEF deteve, nos últimos dias, dois passageiros com documentos falsos no controlo de fronteira dos aeroportos de Lisboa e Porto, indicou esta terça-feira aquele serviço de segurança.Em comunicado, a Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (sef) indica que deteve, no aeroporto do Porto, um cidadão estrangeiro, de 27 anos, que pretendia viajar com um bilhete de identidade belga falsificado.Segundo o SEF, este passageiro, que pretendia voar com destino a Dublin, foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca da Maia, tendo o juiz determinado a sua instalação em Centro de Instalação Temporária até à conclusão do processo de afastamento de Portugal.O SEF indica também que, no aeroporto de Lisboa e fim de semana, foi detido um passageiro que pretendia viajar com destino a Toronto, no Canadá, e que se apresentou com um passaporte comum fraudulento.Este serviço de segurança frisa que tinha sido substituído no documento, emitido por França, a página biográfica.O SEF acrescenta ainda que o documentos fraudulento e o detido foram entregues a um juiz.