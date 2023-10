Dona e cliente de centro de estética ameaçadas de morte por assaltante

A proprietária e uma cliente de um centro de estética na Quinta da Silvã, em Torres Novas, foram assaltadas e ameaçadas de morte, com recurso a uma arma branca, esta quarta-feira. As duas mulheres terão sido advertidas para que não se mexessem, caso contrário "seriam mortas".O alerta foi dado por voltas das 19h00.Ao que oapurou, o homem conseguiu escapar com a caixa registadora, as malas das vítimas e ainda dois telemóveis.Segundo a dona da loja, foi feito um pedido de socorro às autoridades, mas "por não haver agentes, nem carros disponíveis", não foi possível a deslocação à ocorrência.Uma fonte oficial da esquadra da PSP de Torres Novas garantiu ao"estarem a fazer as diligências necessárias para localizar o indivíduo".