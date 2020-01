Dupla detida preparava-se para assaltar blindado no Seixal

Dois homens que se preparavam para assaltar uma carrinha de transporte de valores, no Seixal, foram quinta-feira apanhados em flagrante pela PSP, após alerta dos seguranças do blindado, que deram conta de estarem a ser seguidos.Um terceiro ladrão fugiu.Ainda se julgou poderem ser do gang que, em três meses, já atacou 30 farmácias, papelarias e repartições na Margem Sul. Mas, às 23h00, três encapuzados, dizendo-se armados, assaltaram mais uma farmácia, no Feijó, levando 400 euros.Ao que apurou o, os seguranças da Prosegur abortaram pouco antes o abastecimento de um multibanco nas Paivas. Isto porque um carro de apoio da empresa, descaracterizado, detetou uma moto Kawasaki (furtada em Lisboa e já usada num assalto há duas semanas na Amora) e um Mercedes alugado (e que deveria ter sido devolvido três dias antes), que depois continuaram a seguir todos os passos do blindado. Chamaram a PSP e foi montada a armadilha aos ladrões, na Amora.Os dois assaltantes na moto e o terceiro no carro de apoio foram surpreendidos. O passageiro da moto conseguiu fugir. O motard, com um revólver .38, e o condutor do Mercedes, ambos de Almada, foram detidos. Um tem 23 e o outro 30 anos. O mais velho já cumpriu sete anos por roubos. Tinham ainda droga.Foram apreendidos 563 euros, munições, armas de ar comprimido, uma pistola de fulminantes e outra de alarme. Presentes esta sexta-feira a tribunal, ficaram com apresentações semanais e proibidos de contactar entre si.