Dupla violenta rouba fogo de artifício em Odivelas

Dois jovens, de 19 e 18 anos, num carro alugado, assaltaram uma papelaria em Famões, Odivelas, fazendo um golpe de mata-leão e ameaçando com um x-ato as duas funcionárias, de 45 e 23 anos. Levaram 16 mil euros em fogo de artifício, mas acabaram detidos pela PSP, que lhes apreendeu ainda droga e algumas centenas de euros.De acordo com a PSP, assaltaram ainda uma cliente da papelaria. Mas o objetivo eram as 21 caixas de fogo de artifício que tinham chegado à loja. "Após o roubo consumado, uma das vítimas acionou o botão de pânico" da loja.Um dos assaltantes foi apanhado pouco depois. O segundo já na zona da Amadora. A mercadoria foi recuperada e os jovens ficaram em liberdade, mas proibidos de sair do concelho de residência.