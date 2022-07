Encontrado corpo de mulher no rio Trancão em Loures

O corpo de uma mulher foi encontrado esta quarta-feira no rio Trancão no concelho de Loures, desconhecendo-se as causas que estarão na origem do sucedido.

O alerta foi recebido pelas 11h00, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para a presença de um corpo no rio Trancão, avançou a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.

Para o local foram ativadas uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma equipa de mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O corpo foi recolhido e transportado pela equipa de mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, onde foi declarado o óbito pelo delegado de saúde, e seguirá depois para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa.

O Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência.