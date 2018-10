Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanca e pontapeia mulher à frente do filho menor

Menino de 8 anos ainda tentou parar a violência do pai.

Por M.C. | 09:02

O Tribunal de Sintra aplicou prisão preventiva a um homem que, após semanas de perseguição à ex-companheira, a espancou com violência, com o filho do casal de apenas 8 anos a assistir a tudo.



O ataque à vítima ocorreu a 1 de outubro. O agressor forçou a entrada na residência e espancou a antiga companheira a murro e pontapé.



O filho do casal ainda tentou parar a violência do pai.



A vítima foi internada, o agressor foi detido na quarta-feira pela PSP de Sintra e está agora na cadeia.